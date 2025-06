Christophe Urios, le cadeau spécial !

Après avoir vu son ASM Clermont Auvergne être éliminé dès les barrages du Top 14 par Bayonne, Christophe Urios s’est accordé un peu de bon temps. Le manager de 59 ans a assisté à une corrida dans les Landes. Et le coach clermontois a eu droit à un cadeau assez spécial de l’un des toreros présent à l’événement.

L’ ASM Clermont Auvergne pensait pouvoir créer la surprise pendant les phases finales du Top 14 après sa qualification in-extremis. Mais finalement, l’aventure a tourné court avec une élimination dès les barrages contre Bayonne . Après cette désillusion, Christophe Urios n’a pas caché sa déception. « Ce vendredi soir, je n'ai pas de regret. Il pleut ou il ne pleut pas, on n'a pas été à la hauteur du match. Ce soir, ce qui prédomine chez moi, c'est l'amertume » expliquait le manager de 59 ans à la sortie de la rencontre.

En attendant de reprendre la saison, Christophe Urios s’est accordé un peu de bon temps. Comme le rapporte Sud Ouest, l’entraîneur de l’ ASM Clermont Auvergne a assisté à une corrida avec des amis dans la commune de Saint-Sever dans les Landes le dimanche 22 juin. L’un des toreros présent à l’événement lui a d’ailleurs fait un cadeau spécial en lui dédiant son deuxième toro et en lui offrant sa montera. Christophe Urios a particulièrement apprécié le geste et l’a immortalisé avec une photo.

L'ASM prépare déjà la saison prochaine

L’ASM Clermont Auvergne, de son côté, prépare déjà la saison prochaine. Christophe Urios s’est montré très clair : il veut que son équipe soit plus régulière et plus combative peu importe le contexte. Pour cela, le manager a apporté un peu de changement à son staff. L’ASM Clermont Auvergne a également déjà bouclé huit transferts pour renforcer son effectif. Christophe Urios est convaincu de pouvoir mieux faire la saison prochaine. Mais pour l’instant, il profite de ses vacances.