Romain Ntamack, les deux drames qui l’ont marqué

Lors de sa victoire en finale du Top 14 sur l’Union Bordeaux Bègles (39-33), le Stade Toulousain a tenu à rendre un hommage très spécial. Romain Ntamack comme ses coéquipiers ont en effet répété qu’ils dédiaient ce titre à la compagne de Joe Tekori, ainsi qu’à Mehdi Narjissi, tout jeune talent du club qui a disparu en aout dernier.

C’est une très longue saison qui s’est terminée, ce samedi. Le Stade Toulousain a soulevé son troisième Bouclier de Brennus consécutif en battant l’ UBB , dans une rencontre qui a dû aller jusqu’aux prolongations pour se décider. Et forcément, les sourires étaient de sortie sur la pelouse du Stade de France , pour le 25e titre de Champion de France des Haut-garonnais.

« C'est la victoire d'un groupe, on la dédie à Helen, à Medhi »

C’est notamment le cas de Romain Ntamack, qui a assuré après la finale que ces deux drames avaient marqué la saison toulousaine. « Cette saison a été longue et dure sur tous les aspects. C'est la victoire d'un groupe, on la dédie à Helen (Tekori), à Medhi (Narjissi). On a joué avec un supplément d'âme » a confié l’ouvreur du Stade Toulousain au micro de France 2. « Je suis content que la pièce soit tombée du bon côté. J'ai eu pas mal de problèmes. Je préfère que ça se termine comme ça. Ça n'a pas été facile sur le plan personnel ».