Ntamack à l’hôpital, la nouvelle est confirmée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement sacré en Top 14 avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack n'a pas perdu de temps pour soigner son genou. Comme il l'avait annoncé il y a déjà plusieurs mois dans un entretien pour L'EQUIPE, le demi d'ouverture du XV de France passe par la case hôpital afin de se faire opérer, et il vient d'officialiser la nouvelle avec une photo diffusée sur ses réseaux sociaux.

Moins de 48h après une finale de Top 14 historique au Stade de France contre l'UBB remportée sur le fil avec son équipe du Stade Toulousain (39-33 a.p), Romain Ntamack se concentre déjà sur son prochain objectif ! L'ouvreur du XV de France rate la tournée estivale des Bleus en raison de pépins physiques qu'il souhaite régler au plus vite, et notamment des soucis au genou. Et Ntamack n'a pas perdu de temps pour se rendre à l'hôpital.

Ntamack annonce son opération sur les réseaux Via une diffusée en story sur son compte Instagram ce lundi matin aux aurores, Romain Ntamack se montre allongé sur un lit d'hôpital en signifiant clairement qu'il s'apprête à passer sur le billard. En mars dernier, dans les colonnes de L'EQUIPE, le numéro 10 du Stade Toulousain avait annoncé ce projet : « J'ai connu pas mal de pépins. Au genou, au mollet, etc. Je n'ai que 25 ans mais j'enchaîne les blessures. J'essaie de profiter de mes temps d'arrêt pour m'améliorer. Je me suis renforcé, mais je sens que je ne suis pas encore revenu à mon potentiel maximum. J'ai encore des petits bouts de cartilage qui traînent dans le genou », confiait Ntamack, qui évoquait la possibilité de se faire opérer dès la fin de la saison avec le Stade Toulousain.