Polémique inattendue autour de Romain Ntamack ?

Sans Antoine Dupont, blessé depuis mars, Romain Ntamack a mené le Stade Toulousain vers un troisième Bouclier de Brennus consécutif. Mais sa finale a été courte, puisque l’ouvreur international est sorti avant même la fin de la 1ere mi-temps à cause d’un protocole commotion ainsi que d’une blessure à l’épaule.

Pour une fois ils n’étaient pas favoris, mais les Toulousains ont remis les pendules à l’heure. Troisième Bouclier de Brennus remporté en trois ans pour Romain Ntamack et ses coéquipiers, avec une rencontre extrêmement dure face à l’ UBB (39-33). Et ce n’est pas l’ouvreur qui dira le contraire, puisqu’il est sorti sur blessure après une trentaine de minutes.

Mais la secret quand on est au Stade Toulousain , c’est qu’il y a un effectif pléthorique avec des internationaux à quasiment tous les postes, même sur le banc. C’est ainsi l’ailier Matthis Lebel qui a remplacé Ntamack , avec Blair Kinghorn qui a pris l’arrière et Thomas Ramos qui est passé en 10. « Notre chance, c’est d’avoir derrière l’arrière de l’équipe d’Écosse et des Lions (Blair Kinghorn), d’avoir le "10" de l’équipe de France ces derniers temps (Thomas Ramos) et d’avoir, au cas où, l’arrière de l’équipe d’Argentine (Juan Cruz Mallia) » a notamment lâché Ugo Mola après le match.

« Il n’aura échappé à personne qu’on ne dispose pas tous des mêmes moyens »

Mais le coach toulousain a également répondu à certaines critiques, déclarant notamment : « Certains nous reprochent d’avoir un gros budget, des gros salaires et des gros joueurs… ». Et du côté de l’UBB on n'a pas raté l’occasion de souligner ce point, avec une sortie assez intrigante de la part de Laurent Marti. « Il n’aura échappé à personne qu’on ne dispose pas tous des mêmes moyens » a confié le président bordelais, dans un entretien accordé à Sud-Ouest. « L’UBB est sans cesse obligée d’essayer de surperformer pour arriver à ce niveau et essayer de s’y maintenir. On ne conduit pas tous la même voiture ».