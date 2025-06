Antoine Dupont, sa prochaine équipe loin de Toulouse déjà connue ?

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont a les idées claires pour son avenir au moins en vue des deux prochaines années. Mais un départ à l'étranger n'est pas à exclure ensuite pour la star du XV de France, et notamment du côté de Los Angeles où Dupont s'implique désormais dans un nouveau projet en tant qu'actionnaire. Et bientôt en tant que joueur ?

Dupont, le nouveau projet aux USA

Pete Sickle, PDG du Rugby Football Club Los Angeles, s'était exprimé le mois dernier sue le rôle d'Antoine Dupont : « Il a encore beaucoup de choses à accomplir sur le terrain, mais il plante déjà des graines pour l’après-carrière, et c’est malin. Il fera partie des discussions stratégiques, notamment quand on va analyser notre effectif de cette saison et préparer la suivante […] On est super excités à l’idée d’écouter ses idées, de bénéficier de son expérience. Donc non, il ne sera pas là tous les jours, mais il participera activement aux réflexions stratégiques. Et puis dans nos discussions avec des partenaires potentiels, aussi bien pour l’équipe que pour la MLR en général, il a une vraie valeur ajoutée », explique-t-il, lui qui n'exclut pas de faire signer Dupont en tant que joueur avant la fin de sa carrière.