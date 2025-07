Romain Ntamack : Sa nouvelle aventure... à la télévision !

La rédaction

Romain Ntamack, pilier du Stade Toulousain, s’illustre désormais aussi hors des terrains. Choisi pour une campagne publicitaire pour la marque Ring, il renforce sa visibilité médiatique. Après la finale de Top 14, le joueur a subi une opération du genou qui ne devrait pas l'empêcher de reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers.

Le Stade Toulousain continue de rayonner, non seulement sur les terrains, mais aussi à la télévision. La marque de sécurité connectée Ring a choisi de mettre en avant trois de ses stars, Julien Marchand, Romain Ntamack et Ange Capuozzo, dans sa nouvelle campagne publicitaire. La publicité valorise notamment les dispositifs phares de Ring, comme la caméra intérieure orientable ou la caméra extérieure « plus sans fil », qui promettent sécurité et simplicité d’utilisation, comme le rapporte le site CB News.

Le nouveau projet de Ntamack Cette campagne sera diffusée sur plusieurs supports, mêlant télévision à la demande, réseaux sociaux et plateformes digitales, notamment Amazon et les pages produits de Ring. L’objectif est de toucher un public large et connecté, en valorisant l’image des joueurs toulousains, notamment Romain Ntamack, désormais visibles bien au-delà des stades.