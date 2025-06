Ntamack à l’hôpital, la date de son retour est connue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme prévu, Romain Ntamack a subi une opération du genou gauche après la finale du Top 14 remportée par Toulouse contre l’Union Bordeaux-Bègles. Un passage à l’hôpital qui ne va pas empêcher l'international français de reprendre normalement l'entraînement avec ses coéquipiers pour la saison prochaine, avec en ligne de mire le début du Top 14 début septembre.

Présent sur la pelouse du Stade de France samedi pour la finale entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles, Romain Ntamack est depuis passé par la case hôpital. Non pas pour son épaule droite, et le contact qui l’a obligé à sortir dès la mi-temps, mais bien pour son genou gauche qui le gênait depuis un certain temps. Comme prévu, l’international tricolore s’est fait opérer comme on a pu le constater sur les réseaux sociaux.

Ntamack avait « encore des petits bouts de cartilage » dans le genou Ce lundi, Romain Ntamack a partagé une story depuis l’hôpital, allongé sur un lit. Quelques heures plus tard, Matthis Lebel a lui aussi publié une photo de son coéquipier, présent en terrasse, bière à la main, sur un fauteuil roulant. En mars dernier, Ntamack avait prévenu qu’il allait de nouveau passer sur le billard. « J'ai connu pas mal de pépins. Au genou, au mollet, etc. Je n'ai que 25 ans mais j'enchaîne les blessures. J'essaie de profiter de mes temps d'arrêt pour m'améliorer. Je me suis renforcé, mais je sens que je ne suis pas encore revenu à mon potentiel maximum. J'ai encore des petits bouts de cartilage qui traînent dans le genou », confiait-il dans L’Équipe.