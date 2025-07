Transfert d’Antoine Dupont : Grande annonce à l’étranger !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement sacré champion de France avec le Stade Toulousain malgré son éloignement pour blessure depuis le mois de mars dernier, Antoine Dupont est sous contrat jusqu’en 2027, et son avenir ne devrait pas être un sujet d’ici-là. En revanche, la star du XV de France semble avoir une touche concrète aux USA pour la fin de sa carrière… Explications.

Et si Antoine Dupont (28 ans) ne finissait pas sa carrière au Stade Toulousain , dont il porte les couleurs depuis maintenant huit ans ? Le demi de mêlée du XV de France a encore deux ans de contrat avec le triple champion de France en titre, où il ne cesse de garnir son palmarès chaque saison. Mais Dupont est récemment devenu actionnaire du Rugby Football Club Los Angeles , et il semblerait qu’il ait déjà un projet potentiel pour aller jouer là-bas dans quelques années…

« Il plante déjà des graines »

Pete Sickle, le PDG du club américain, s’est confié sur l’arrivée d’Antoine Dupont dans le capital : « Il a encore beaucoup de choses à accomplir sur le terrain, mais il plante déjà des graines pour l’après-carrière, et c’est malin. Il fera partie des discussions stratégiques, notamment quand on va analyser notre effectif de cette saison et préparer la suivante […] On est super excités à l’idée d’écouter ses idées, de bénéficier de son expérience. Donc non, il ne sera pas là tous les jours, mais il participera activement aux réflexions stratégiques. Et puis dans nos discussions avec des partenaires potentiels, aussi bien pour l’équipe que pour la MLR en général, il a une vraie valeur ajoutée », confie le dirigeant américain, qui n’exclut pas de voir Antoine Dupont intégrer le club en tant que joueur à l’avenir.