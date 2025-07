Antoine Dupont remplacé, c'est validé !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence d'Antoine Dupont, c'est Paul Graou qui était titulaire au poste de demi-de-mêlée lors de la victoire du Stade Toulousain en finale du Top 14 contre l'UBB samedi soir (39-33). Et le remplaçant d'Antoine Dupont fait l'unanimité à Toulouse comme le souligne Thibaud Flament.

Samedi soir pour la finale du Top 14 , le Stade Toulousain a du affronter l' UBB sans Antoine Dupont , toujours absent à cause de la rupture des ligaments croisés qu'il a subie au mois de mars lors du Tournoi des VI Nations . Pour former la charnière des Rouge-et-Noir, c'est ainsi Pascal Graou qui a été choisi pour épauler Romain Ntamack . Le jeune demi-de-mêlée a d'ailleurs parfaitement assuré son rôle et largement participé à la victoire de son équipe face aux Bordelais (39-33). Après le nouveau titre remporter par le Stade Toulousain , Thibaud Flament a ainsi validé la performance de Pascal Graou .

«Je suis super heureux pour lui»

« C’est certainement notre plus beau titre qu’on ait dû aller chercher. Les blessures qu’on a subies, nos derniers résultats de fin de saison où on n’était pas pleinement satisfait de nos sorties. Et au final, sur la demie, on gagne le match sans forcément briller non plus. Il y avait donc vraiment un gros challenge. C’est le cas à chaque fois en finale mais je pense que là, c’était encore plus fort. La saveur est vraiment particulière car beaucoup de mecs étaient sur le côté, des mecs qui comptent beaucoup », ajoute Thibaud Flament.