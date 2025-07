Dupont - Ntamack : Danger annoncé avec le XV de France !

Les médias néo-zélandais s’insurgent contre la liste sans stars livrée par Fabien Galthié pour disputer la tournée estivale et les trois test-matchs contre les All Blacks. Mais cela ne semble pas être le cas du sélectionneur Scott Robertson, ni d’ailleurs de la légende Ardie Savea, qui s’attendent à du très lourd contre le XV de France.

« Après, ils se révoltent, et nous, on va se retrouver face à une équipe de France féroce »

La polémique fait rage de l’autre côté de la planète, mais ne comptez par sur Scott Robertson pour sous-estimer le XV de France. « Les Français ne sont jamais aussi dangereux que quand on les sous-estime, non ? C'est assez drôle que vous (la presse) racontiez qu'ils sont diminués, qu'ils manquent de joueurs... Après, ils se révoltent, et nous, on va se retrouver face à une équipe de France féroce » a expliqué le sélectionneur des All Blacks, qui connaît bien le rugby français puisqu’il a porté les couleurs de l’USAP de 2003 à 2006.