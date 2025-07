Officiel - UBB : Un grand nom du XV de France a signé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les supporters de l'UBB peuvent désormais se consoler après la finale de Top 14 perdue samedi dernier au Stade France, contre le Stade Toulousain (39-33 a.p). Le club vient en effet d'officialiser la prolongation de contrat de Damian Penaud, et l'ailier du XV de France est désormais engagé jusqu'en 2028 avec l'UBB.

L'UBB visait un doublé historique après sa victoire en Champions Cup cette saison, mais les hommes de Yannick Bru se sont finalement inclinés samedi dernier en finale du Top 14 face au Stade Toulousain au terme d'un magnifique scénario (39-33 a.p). Le club girondin peut désormais préparer sereinement la saison prochaine, et il y avait un épineux cas à régler avec un joueur du XV de France : Damian Penaud.

Penaud prolonge jusqu'en 2028 avec l'UBB En effet, le meilleur buteur de l'UBB cette saison (25 essais en 23 matches toutes compétitions confondues) arrivait à un an de la fin de son contrat, et beaucoup s'inquiétaient de le voir partir cet été. Mais la nouvelle a été officialisée mardi soir : Damian Penaud a prolongé son contrat jusqu'en 2028 avec l'UBB, et l'ailier du XV de France (28 ans, 56 sélections) fixe donc enfin son avenir. Pour rappel, il était arrivé à l'été 2023 en provenance de Clermont.