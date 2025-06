Antoine Dupont - UBB : Un coup «historique» se prépare ?

Pierrick Levallet

Ce samedi, le Stade toulousain retrouve l’UBB en finale du Top 14. Les deux clubs s’affronteront au Stade de France, avec le Brennus en ligne de mire. Si les hommes d’Ugo Mola remportent leur 24e titre de champion de France, ils pourraient alors réaliser un coup historique dans lequel Antoine Dupont a été impliqué.

Le Stade toulousain et l’UBB s’affronteront à nouveau cette saison. Les deux clubs ont rendez-vous au Stade de France ce samedi 28 juin pour la finale du Top 14. Toujours privé d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, Ugo Mola entend faire tout son possible pour ramener un 24e titre de champion de France à Toulouse. Du côté de l’UBB, on est d’ailleurs conscient qu’un nouveau sacre permettrait au Stade toulousain et à son demi de mêlée de 28 ans de réaliser un coup légendaire.

«Le Brennus est attitré au Stade Toulousain» « Ils ont l’opportunité de faire un triplé historique. Avec 23 titres de champion de France, ils ont les recettes pour gagner. On sait très bien que le Brennus est attitré au Stade Toulousain donc à nous de faire la meilleure semaine possible pour rivaliser avec eux et essayer de remporter notre premier bouclier » a confié le joueur de l’UBB dans des propos rapportés par RMC Sport.