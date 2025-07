Christophe Urios : Le départ «effrayant» à l’étranger

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Clermont connaît son groupe pour la prochaine Champions Cup, et le menu s’annonce corsé. Placée dans la poule 1, l’ASM affrontera notamment Toulouse, les Saracens, Sale, Glasgow et les Sharks sud-africains. Un tirage relevé qui a fait réagir Christophe Urios. L’entraîneur clermontois avoue redouter particulièrement le déplacement en Afrique du Sud.

Le verdict est tombé pour Clermont. L’ ASM connaît désormais ses adversaires pour la phase de poules de la Champions Cup 2025-2026, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le défi s’annonce relevé. Placés dans la poule 1, les Jaunards affronteront Toulouse, les Saracens, Sale, Glasgow et les Sharks. Une opposition de très haut niveau, avec des styles de jeu bien différents, qui ne laisse que peu de place à l’improvisation.

Urios réagit au tirage au sort

Interrogé sur ce tirage, Christophe Urios a reconnu la difficulté du groupe. « C’est une poule compacte avec des adversaires que Clermont n’a pas l’habitude de jouer à l’image de Glasgow. Dans ce tirage, il y a deux profils de jeu en fait. Il y a du costaud avec des avants très frontaux comme à Sale ou aux Sharks de Durban. Le combat physique sera primordial. Avec Glasgow et les Saracens, on va plutôt affronter deux équipes joueuses. Les Warriors de Glasgow possèdent beaucoup de volume de jeu. Ils tiennent beaucoup le ballon. Cela me rappelle beaucoup Bristol. En résumé, il faudra une ASM de très haut niveau pour sortir de cette poule. » a-t-il confié dans les colonnes de La Montagne.