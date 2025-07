Scandale à l’étranger, la réponse cash du XV de France !

Axel Cornic

La tournée estivale n’a pas encore commencé, mais la polémique fait déjà rage à l’autre bout de la planète. En Nouvelle-Zélande on s’attendait en effet à voir des Romain Ntamack ou des Matthieu Jalibert pour affronter les All Blacks sur leurs terres, mais Fabien Galthié est parti avec un groupe très remanié et un XV de France jugé inexpérimenté.

Depuis 2019 et son arrivée à al tête de la sélection, Fabien Galthié a toujours insisté sur le besoin de mettre au repos ses cades. Ainsi, les tournées estivales se sont surtout transformées en large revue de l’effectif, permettant d’ailleurs à des jeunes joueurs de se montrer et peut-être se faire une place au sein du XV de France, sur le long terme. Mais cette fois-ci, la méthode fait grincer des dents…

« Ce n'est pas trop notre sujet, notre problème » Car la tournée française se fera en Nouvelle-Zélande ! Et au pays du rugby on n’apprécie que très peu le fait que Galthié ait laissé à la maison ses cadres, pour partir avec un très jeune XV de France. Les critiques deviennent de plus en plus nombreuses et certains anciens All Blacks ont crié au scandale récemment, ce qui ne semble toutefois pas toucher les Français. « Ce n'est pas trop notre sujet, notre problème. Nous, quand on enfile le maillot de l'équipe de France, on le fait pour bien représenter, lui faire honneur. Ce qui se dit à côté n'est pas de notre ressort » a expliqué Gaëtan Barlot, dans des propos rapportés par L’Équipe.