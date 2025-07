Antoine Dupont, la déclaration d’amour en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu au fil des années une référence mondiale dans son sport et la véritable coqueluche du rugby français avec ses performances au Stade Toulousain et avec le XV de France, Antoine Dupont doit en grande partie ce beau parcours à l'éducation qu'il a reçu de la part de sa mère. Et le demi de mêlée des Bleus n'a pas manqué de lui rendre un bel hommage dans une interview.

Éloigné des terrains depuis le mois de mars dernier et une grosse blessure contractée avec le XV de France, Antoine Dupont n'en demeure pas moins la star incontestée du rugby français et une référence mondiale. Le demi de mêlée du Stade Toulousain devrait reprendre la compétition en novembre prochain, mais en attendant, il accorde quelques interview comme ce fut le cas le 2 juillet sur le compte Instagram de Pygmalionne. Un entretien dans lequel Dupont évoque sa grande proximité avec sa mère, Marie-Pierre Galès, à qui il déclare sa flamme.

Dupont se lâche sur sa mère « Elle m'a toujours accompagnée, elle ne m'a jamais mis de pression. On peut voir parfois que les parents mettent beaucoup de pression aux enfants pour qu'ils réussissent, moi elle voulait surtout que je sois heureux, que je m'épanouisse dans ce que j'aimais », confie Antoine Dupont, qui salue donc la bienveillance de sa mère dans l'accompagnement depuis le début de sa carrière et dans tout son parcours.