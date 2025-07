Une star du XV de France se fait chambrer en direct !

Parmi les joueurs les plus utilisés de la saison, Thomas Ramos peut enfin prendre un peu de repos. Vainqueur du Top 14 avec son équipe du Stade Toulousain. Mais l’arrière international a un rendez-vous assez particulier dans quelques jours, où il recroisera certains de ses adversaires.

On retrouvera le XV de France dès ce samedi, avec le premier test-match face aux All Blacks . Mais il n’y aura que très peu de vainqueurs du dernier 6 Nations 2025 dans le lot, puisque Fabien Galthié a fait appel à une liste de joueurs inexpérimentés, ce qui n’a d’ailleurs pas manqué de faire parler en Nouvelle-Zélande.

« On va regarder les matchs de l’équipe de France, avec une belle tournée »

Les principaux cadres français ont donc été mis au repos et c’est notamment le cas de Thomas Ramos, qui a fini une saison interminable entre sa sélection et les matchs avec le Stade Toulousain. Et un peu de repos va lui faire du bien, même si le rugby ne sera jamais très loin ! « Je vais couper le sport pendant quelques semaines, mais on va regarder les matchs de l’équipe de France, avec une belle tournée. Il y a aussi les matchs des Lions, c’est à regarder » a confié l’arrière international, au micro de RMC.