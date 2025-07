Antoine Dupont remplacé, il a dit oui tout de suite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’absence d’Antoine Dupont et des autres cadres du XV de France pour la tournée estivale en Nouvelle-Zélande permet à Gaël Fickou d’endosser le rôle de capitaine pour la série de test-matchs contre les All Blacks. Malgré la fatigue des saisons éprouvantes, le joueur du Racing 92 n’a pas hésité à répondre favorablement à la convocation de Fabien Galthié.

Victime d'une rupture d'un ligament croisé de son genou droit lors de la victoire du XV de France en Irlande le 8 mars dernier dans le cadre du Tournoi des Six Nations, l’absence d’Antoine Dupont sur cette tournée estivale en Nouvelle-Zélande ne faisait aucun doute. Mais même s’il n’avait pas été contraint de s’absenter jusqu’à la fin de l’année, le capitaine des Bleus aurait manqué les trois test-matchs à venir face aux All Blacks, à l’image de la plupart des cadres de Fabien Galthié, sauf Gaël Fickou, héritant du brassard de capitaine.

« Je ne dirai donc jamais non à une sélection ou une tournée » Alors que le XV de France disputera son premier match contre la Nouvelle-Zélande ce samedi (9h05, heure française), Gaël Fickou a avoué qu’il n’avait pas hésité à faire le déplacement. « Si Fabien Galthié m’appelle, je ne refuse jamais, a répondu l’expérimenté international français, interrogé par Rugbyrama. J’ai envie de relever tous les combats et en ce sens, je ne dirai donc jamais non à une sélection ou une tournée. Mais je comprends aussi ceux qui ont décliné : les saisons sont de plus en plus dures, après tout. »