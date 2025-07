Départ de Ntamack à l'étranger : Les quinze matchs qui ont tout boulversé !

A peine le Tournoi des VI Nations terminé, Romain Ntamack avait exprimé sa volonté de partir en Nouvelle-Zélande avec le XV de France. Alors que les Bleus vont débuter leur tournée estivale sur les terres des All Blacks, le joueur du Stade Toulousain voulait en être, au même titre que d'autres cadres de la sélection. Finalement, Ntamack et les grands noms du rugby français ne sont pas là. Des absences évoquées par Fabien Galthié.

Jouer en Nouvelle-Zélande face aux All Blacks est forcément un rêve pour chaque joueur de rugby. Cette expérience, le XV de France s'apprête à la vivre à l'occasion de sa tournée estivale. Une aventure dont Romain Ntamack voulait faire partie. « S'il faut y aller, ce sera avec plaisir parce que des tournées en Nouvelle-Zélande c'est quand même des moments uniques, c'est mon rêve de jouer là-bas », avait notamment fait savoir le joueur du Stade Toulousain après le Tournoi des VI Nations . Et dans la foulée de Ntamack , d'autres grands noms du XV de France ont émis le même souhait de partir pour la Nouvelle-Zélande .

Finalement, le XV de France s'est déplacé en Nouvelle-Zélande sans ses grands noms, Romain Ntamack y compris. Devant se faire opérer du genou, le joueur du Stade Toulousain a ainsi renoncé à son envie de jouer sur les terres des All Blacks . Alors que ces absences sont au coeur de la polémique, Fabien Galthié a expliqué en conférence de presse : « Après le Tournoi des 6 Nations, de nombreux cadres avaient pourtant dit être partants pour la tournée d’été. Que s’est-il passé depuis ? Il s’est passé quinze matchs… Quand tu vis huit semaines de Tournoi… (Il coupe) Mais la réalité les rattrape vite : en club, il faut se qualifier, il faut gagner. Ils avaient la possibilité de dire oui mais ils ont préféré une décision plus sage ; ils ont préféré se régénérer. Je les comprends ».

« On ne peut pas faire mieux »

« Je comprends qu’ils aient eu envie d’aller défier les Blacks en sortant du Tournoi et que les choses aient été différentes quinze semaines plus tard. […] On ne peut pas faire mieux. Peut-être, un jour, les choses changeront. Mais d’abord, je dois respecter les gars qui sont là et qui entendent ce que l’on dit d’eux », a poursuvi Fabien Galthié concernant les absences de Romain Ntamack et compagnie.