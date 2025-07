Ntamack dit stop, le Stade Toulousain intervient !

Blessé, Romain Ntamack avait été contraint d'abandonner ses coéquipiers en pleine finale du Top 14 contre l'UBB. Un sacré coup dur pour les hommes d'Ugo Mola, mais François Cros raconte la façon dont le Stade Toulousain a pris les choses en main afin d'inverser la tendance et offrir un 24e Bouclier de Brennus aux Rouge-et-Noir.

«C’est toujours dur de laisser un coéquipier sur le carreau»

« C’était peut-être la finale la plus dure de toutes celles que j’ai pu jouer parce que le scénario était fou avec cette prolongation aussi qui vient rajouter de la fatigue et de la pression. Mais, à aucun moment, on a paniqué. À aucun moment, on ne s’est affolé. On est resté très solidaires et c’est ce qui a fait peut-être la différence. On aurait pu s’éviter, peut-être avec un peu plus de maîtrise, cette fin de match tendue, mais on est fiers de ce qu’on a fait aujourd’hui (samedi) et du caractère montré », ajoute François Cros.