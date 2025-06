Antoine Dupont : La date de son retour est annoncée !

Gravement blessé pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France en mars dernier, Antoine Dupont va devoir attendre encore quelques mois avant de pouvoir refouler un terrain de rugby. Sacré champion de France avec le Stade toulousain, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas faire son retour avant l’automne.

Le Stade toulousain jubile avec son remplaçant

En son absence, Ugo Mola a misé sur Paul Graou pour le remplacer. Antoine Dupont avait conseillé son transfert. Et le manager du Stade toulousain est ravi d’avoir suivi les recommandations de son joueur vedette. « Oui, Paul a eu du déchet, oui, il y a des moments un peu compliqués, mais Paul a le mérite d’avoir Antoine Dupont, qui a beaucoup insisté pour qu’on le recrute, et je suis ravi d’avoir écouté Antoine. Max Lucu a été très bon. Mais Paul l’a été aussi. Je crois que nous avons eu deux très grands n°9 sur cette finale. L’avantage de Paul, c’est d’avoir été un peu plus dans l’avancée et dominant dans les contacts grâce à nos avants » a-t-il notamment confié après la victoire contre l’UBB en finale du Top 14.