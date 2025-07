«C’est un manque de respect» : Le remplaçant d’Antoine Dupont répond à la polémique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Des critiques se font entendre en Nouvelle-Zélande en raison de l’absence des cadres du XV de France pour la tournée estivale, et les trois test-matchs qui s’annoncent face aux All Blacks. Nolann Le Garrec, qui pallie l’absence d’Antoine Dupont, estime que ces attaques doivent servir de motivation pour les jeunes français inexpérimentés.

C’est avec un visage fortement remanié que le XV de France va se présenter pour ses trois test-matchs contre la Nouvelle-Zélande. Les hommes de Fabien Galthié débutent leur tournée estivale ce samedi, avant un deuxième rendez-vous le 12 juillet puis un ultime affrontement face aux All Blacks le 19 juillet. Alors que de nombreux joueurs inexpérimentés ont fait le déplacement, les critiques sont nombreuses en Nouvelle-Zélande concernant le groupe français, et l'absence de cadres.

« On est face à une équipe de développement », estime-t-on en Nouvelle-Zélande « Franchement, je suis déçu. L’équipe que les Français ont envoyée est clairement sous-dimensionnée : une moyenne d’âge de 25 ans, 9,3 sélections par joueur. Et surtout, près de la moitié du groupe (49 %) n’a encore jamais porté le maillot des Bleus. On est face à une équipe de développement, encadrée par quelques cadres, a notamment lâché l’ancien demi de mêlée Justin Marshall dans The Breakdown. Pour moi, c’est du grand n’importe quoi. Les Français trouvent toujours des excuses pour ne pas aligner leurs meilleurs joueurs. Ce qu’ils font de cette tournée, c’est un manque de respect vis-à-vis de la fenêtre internationale. » Des critiques qui sont remontées aux oreilles des Français.