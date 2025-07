Antoine Dupont, la séparation qui fait très mal…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victorieuse du Tournoi des 6 nations, la sélection tricolore ne sera pas aussi bien armée pendant la tournée estivale en Nouvelle-Zélande. Pour les trois test-matchs face aux All Blacks, Fabien Galthié sera privé de stars comme Antoine Dupont et Romain Ntamack pour ne citer qu’eux. De quoi rendre la tâche très délicate voire « impossible » selon les termes employés par le coach français.

Blessé au genou droit où il a contracté une rupture des ligaments croisés pendant le Tournoi des 6 nations, Antoine Dupont n’est bien évidemment pas de la partie pour cette exceptionnelle tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande qui débutera ce samedi 5 juillet à 9h à Dunedin. Le premier des trois test-matchs de l’équipe de Fabien Galthié face aux All Blacks. Une sélection tricolore fortement remaniée pour cause des absences de cadres comme Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos.

«Ce défi semble impossible» Grâce à l’accord trouvé entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby, Fabien Galthié a obtenu l’aval des deux organismes pour sélectionner cinq joueurs ayant participé à la finale du Top 14. Les choix de Galthié se sont portés sur le centre de l’UBB Nicolas Deportère, sur les troisièmes lignes Bastien Vergnes-Taillefer et Pierre Bochaton. Du côté du Stade toulousain, ce sont le centre Pierre-Louis Barassi et le deuxième ligne Joshua Brennan qui ont été retenus. Le sélectionneur du XV de France sait qu’il va devoir gravir l’Everest en Océanie. « Ce défi semble impossible. On va se préparer. On le fait avec beaucoup d’application, d’envie et de plaisir. Ce n’est pas seulement un match, c’est trois matchs ».