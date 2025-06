Antoine Dupont convoité par TF1, c’est décidé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si TF1 était intéressé par les droits du Tournoi des Six Nations pour les trois prochaines années, les cartons d’audience réalisé par la bande à Antoine Dupont n’ayant pas échappé aux dirigeants de la Une, France Télévisions est parvenu à prolonger ses droits de diffusion pour un montant qui n’a pas encore été révélé.

Pointé du doigt pour ses contre-performances récentes, notamment lors de la Coupe du monde 2023, le XV de France a remporté le dernier Tournoi des Six Nations, permettant à France Télévisions de réaliser de très grosses audiences, allant jusqu’à faire mieux que TF1 et les rencontres de l’équipe de France de football. Comme l’avait souligné le Midi Olympique en mars dernier, 6,9 millions de téléspectateurs ont regardé en moyenne les matchs d’Antoine Dupont et ses coéquipiers cette saison, contre seulement 4,8 millions pour ceux de Kylian Mbappé et des autres joueurs de Didier Deschamps. De quoi, logiquement, attirer TF1.

TF1 n’a pas récupéré les droits Diffuseur de la Coupe du monde masculine mais également féminine, la prochaine édition se déroulant en Angleterre du 22 août au 27 septembre, la Une convoitait les droits du Tournoi des Six Nations pour la période 2026 – 2029 comme l’ont révélé plusieurs sources ces derniers mois. Malgré cette concurrence, France Télévisions a prolongé ses droits de diffusion pour la compétition comme nous l’apprend L’Équipe ce vendredi.