Le nouvel Antoine Dupont arrive à Toulouse !

Véritable ovni du rugby français, Antoine Dupont a marqué toute une époque. Mais voilà que l’on cherche déjà le prochain prodige, puisque si le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France a encore des belles saisons devant lui, il fêtera en novembre prochain ses 29 ans.

« Pour que chaque gamin qui arrive dans notre club soit considéré comme le Antoine Dupont de demain »

Il pourrait peut-être venir de Toulouse, avec d’ailleurs le très jeune Simon Daroque qui a eu un peu plus de place cette saison, avec la grave blessure d’Antoine Dupont. Comptez en tout cas sur Ugo Mola pour essayer de trouver son grand successeur ! « On doit réfléchir à d’autres choses, à tenter des trucs, tout en assurant la base qui est la formation des cadres, c’est-à-dire des entraineurs et des éducateurs. Pour que chaque gamin qui arrive dans notre club soit considéré comme le Antoine Dupont de demain et passe entre les mains de personnes compétentes » a expliqué le manager du Stade Toulousain, dans les colonnes du Midi Olympique.