Antoine Dupont : L’annonce qui va faire bondir Fabien Galthié !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur l'aspect esthétique du jeu, Antoine Dupont, qui est un habitué des beaux gestes, estime toutefois qu'il faudrait plus souvent aller à l'essentiel. Le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain assure même qu'il «faut savoir gagner salement», prenant en exemple l'Afrique du Sud. Reste à savoir si ses entraîneurs apprécieront cette analyse.

C'est un débat qui passionne les fans de tous les sports : est-il préférable de gagner en jouant mal ou perdre en jouant bien ? Un débat qui s'applique évidemment au rugby et bien que la réponse la plus évidente serait de dire qu'il vaut mieux bien jouer et gagner, c'est parfois très difficile. Par conséquent, Antoine Dupont a été interrogé sur l'aspect esthétique du jeu. Et pour le capitaine du XV de France, c'est clair : « Il faut savoir gagner salement ».

Dupont veut s'inspirer de l'Afrique du Sud « L’idéal c’est la beauté efficace. Parce que la beauté unique n’intéresse pas hormis le spectateur. Mais il y a quand même des gestes très esthétiques et utiles. Mais il faut garder surtout en tête l’efficacité et l’efficience. Si on perd en jouant bien, on va gagner le cœur des gens, mais pas le nôtre. Un très grand compétiteur ne se contentera jamais d’un très grand "beau" match, s’il est perdu », confiait-il dans le podcast de France Inter Sous le soleil de Platon, avant de prendre pour exemple l'Afrique du Sud.