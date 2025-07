Antoine Dupont absent, Galthié lâche un énorme avertissement !

Blessé au genou depuis le 8 mars dernier, Antoine Dupont a dû faire une croix sur la fin de saison avec le Stade Toulousain. Les plus optimistes annoncent un retour pour les tests de novembre du XV de France, avec notamment un choc contre l’Afrique du Sud, mais le principal intéressé a jeté un gros coup de froid à ce sujet.

Surtout que récemment, le demi de mêlée de 28 ans a annoncé qu’il ne risquerait pas de revenir trop vite, faisant une croix sur les tests de novembre du XV de France . « Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des rendez-vous internationaux » a expliqué Antoine Dupont . « Il me reste encore quelques années de carrière, et des genoux, je n'en ai que deux, dont un (le droit) qui est déjà bien abîmé. Il faut donc que j'en prenne soin. Préparez-vous en pensant à ce défi, qui va être, une fois encore, très difficile. Et qu’il va falloir relever ensemble ».

« Il faut qu’ils sachent qu’il faut se préparer »

Sans le meilleur joueur du monde, la tâche sera donc encore plus difficile pour le XV de France à l’automne, comme l’a souligné Fabien Galthié. « Il faut qu’ils sachent qu’il faut se préparer, parce qu’en novembre, on va recevoir le champion du monde, l’Afrique du Sud qui, elle, aura déjà commencé sa saison internationale, et qui arrivera avec treize matchs » a alerté le sélectionneur français, au micro de Canal+. « Treize matchs et une vraie unité de temps : ils auront passé cent-vingt jours ensemble. Cent-vingt jours, en mode international ».