Antoine Dupont : La question gênante...

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans une longue interview accordée à L'EQUIPE, Antoine Dupont n'a échappé à aucun sujet pas même celui concernant le débat du meilleur joueur de l'histoire du rugby français. Une question qui a visiblement mis le capitaine du XV de France dans l'embarras puisqu'il n'a pas trop su comment y répondre, se contentant d'affirmer, que c'était encore un peu tôt pour avoir un tel débat.

«Honnêtement...»

Antoine Dupont a d'ailleurs été interrogé sur la date de sa retraite. Mais là encore, il ne s'est pas fixé un âge précis pour raccroche les crampons : « Non, ça se fera au feeling. En fonction de l'évolution de mon corps, de ma tête. Souvent, quand un sportif arrête, c'est soit parce qu'il en a marre, soit parce qu'il n'en peut plus physiquement. Dans mon cas, j'espère que ça sera ma tête et pas mon corps qui m'arrêtera, et ce le plus tard possible. Mais on ne peut pas prévoir à l'avance comment ça se passera ».