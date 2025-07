XV de France : Galthié répond à la polémique !

La tournée estivale du XV de France a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. Les médias néo-zélandais ont beaucoup parlé du choix de Fabien Galthié de laisser ses stars à la maison, mais les dernières rencontres contre les All Blacks ont surtout été marqué par des gros débats autour de l’arbitrage, notamment lors de la défaite de ce samedi (29-19).

« Je trouve qu’Angus a bien arbitré »

Et le son de cloche est le même du côté des All Blacks, avec leur capitaine qui n’a rien trouvé à redire sur l’arbitrage d’Angus Gardner. « Je trouve qu’Angus a bien arbitré » a déclaré Ardie Savea. « Parfois nos soutiens ont été lents et les Français ont gratté. J’ai remarqué du “débris” (joueurs couchés) autour du ruck, donc j’en ai parlé à l’arbitre et nous avons obtenu quelques pénalités. Les rucks sont difficiles à arbitrer, alors on essaie de ne pas laisser le doute à l’arbitre en contrôlant nos attitudes. Les Français ont été efficaces à certains moments c’est un secteur sur lequel on doit encore progresser ».