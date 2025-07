Le défi XXL qui le fait signer loin de l'UBB !

A 35 ans, John Cooney a décidé de prendre un nouveau tournant dans sa carrière. L'Irlandais a ainsi quitté l'Ulster en cette intersaison et le voilà aujourd'hui à Brive en Pro D2. Le fait est que le demi de mêlée aurait pu rejoindre l'UBB, championne du monde en titre. Cooney a préféré rejoindre la deuxième division française avec un défi en tête à relever.

« Je veux parler votre langue le plus rapidement possible »

Et John Cooney est d'ailleurs plus motivé que jamais à l'idée de faire remonter Brive dans l'élite du rugby français. Voulant trouver sa place le plus vite possible, il a confié : « C’est essentiel, à mes yeux, de pouvoir s’adapter à l’environnement dans lequel on évolue. J’ai au moins deux séances d’apprentissage du Français par semaine. Je veux parler votre langue le plus rapidement possible. Pour le rugby évidemment mais aussi pour être capable de communiquer simplement avec les gens en ville ».