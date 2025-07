Antoine Dupont : La signature avec des rappeurs !

Depuis de nombreuses années, Antoine Dupont étale son talent sur les terrains de rugby, mais il est aussi un homme d’affaires. Le demi de mêlée le prouve une nouvelle fois, puisqu’il a décidé d’investir dans un club de basket à Toulouse. L’international français n’est pas le seul grand nom présent sur ce projet, puisque les rappeurs Bigflo et Oli font aussi partie de l’aventure, comme le nageur Léon Marchand.

Le temps commence sans doute à être long pour Antoine Dupont. Depuis le dernier Tournoi des Six Nations et un match contre l’Irlande, le demi de mêlée n’a plus goûté à la compétition. Le capitaine du XV de France s’est malheureusement fait une rupture des ligaments croisés, ce qui le contraint à une absence de longue durée. Le joueur du Stade Toulousain travaille d’arrache-pied pour revenir au plus vite, mais il s’adonne également à d’autres activités.