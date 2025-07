Transfert inattendu : Il s’explique après avoir recalé l’UBB !

L’UBB a beau avoir Maxime Lucu, considéré comme le deuxième meilleur de mêlée français derrière Antoine Dupont, ça n’a pas empêché la formation bordelaise de recruter pour se renforcer à ce poste. En ce sens, John Cooney était convoité. Mais voilà que l’Irlandais a préféré quitter l’Ulster pour… Brive, en Pro D2. Un choix justifié par le principal intéressé.

Sacrée championne d’Europe et finaliste malheureux en Top 14, l’UBB a malgré tout réalisé une saison XXL, portée bien évidemment par Maxime Lucu et Matthieu Jalibert . Forcément, avec de telles performances, la formation de Yannick Bru est très attractive, mais toutefois pas aux yeux de tous. Alors qu’il évoluait du côté de l’ Ulster, John Cooney a tout simplement fait le choix de recaler l’ UBB . Une décision encore plus étonnante quand on voit où le demi de mêlée a posé ses valises. Aujourd’hui à Brive en Pro D2, Cooney s’est expliqué.

Recaler l’ UBB pour aller jouer en deuxième division, ça a de quoi surprendre. Pourtant, John Cooney n’a lui aucun regret avec son choix. Interrogé par La Montagne, le demi de mêlée irlandais de Brive a fait savoir : « Le moment était venu de découvrir de nouvelles choses. J’avais envie d’un nouveau défi après huit belles années à l’Ulster. Bordeaux m’avait aussi contacté, mais le défi de Brive m’a plu. J’aime relever de grands défis. Et celui de faire remonter Brice en Top 14 en est un. Les infrastructures, la ville, l’ambiance, je pense que je vais me plaire ici. J’ai fait le bon choix pour ma famille. Les supporters sont déjà très présents, c’est incroyable ».

« Je veux parler votre langue le plus rapidement possible »

Et voilà qu’à peine arrivé à Brive, John Cooney entend s’adapter le plus rapidement possible : « C’est essentiel, à mes yeux, de pouvoir s’adapter à l’environnement dans lequel on évolue. J’ai au moins deux séances d’apprentissage du Français par semaine. Je veux parler votre langue le plus rapidement possible. Pour le rugby évidemment mais aussi pour être capable de communiquer simplement avec les gens en ville ».