Dupont - Ntamack : Les transferts à l’UBB qui font mal !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa victoire en finale de Top 14, le Stade Toulousain d'Antoine Dupont et Romain Ntamack a eu toutes les peines du monde à rivaliser avec l'UBB qui est clairement monté en puissance cette saison. Maxime Lucu, le demi de mêlée bordelais, livre les secrets de cette réussite à l'UBB et évoque notamment un gros recrutement qui a fait toute la différence.

L'UBB vient de réaliser une remarquable saison 2024-2025, récompensée notamment par un succès en Champions Cup après avoir éliminé le Stade Toulousain en demi-finale ainsi qu'une finale de Top 14, perdue au bout du suspense contre l'équipe d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack. Une véritable montée en puissance pour le club girondin qui est en train de s'imposer comme l'un des collectifs les plus puissants du Top 14, et dans un entretien accordé au Midi Olympique début juillet, Maxime Lucu se confiait sans détour sur la grosse progression de l'UBB.

« Un effectif beaucoup plus étoffé », les recrues de l'UBB font la différence ! Selon le demi de mêlée du XV de France, l'UBB a pleinement profité de ses nouvelles recrues pour franchir un pallier cette saison : « On voulait montrer qu’avec ce groupe, il n’y a pas que les leaders présents qui font la joie des victoires de l’UBB. On a envie aussi d’avoir un groupe de 40, 45 joueurs qui peuvent rivaliser avec n’importe quelle équipe comme le fait très bien Toulouse depuis des années. Nous aussi, on a envie d’évoluer là-dessus car je crois que la réussite d’un club passe par ce turnover pour maintenir un niveau de performance sur trente matchs, sans attendre que les leaders soient là, toujours à 100 %. On a besoin de l’émergence de nouveaux leaders et surtout d’avoir une profondeur d’effectif donc c’est ça qui a fonctionné beaucoup plus que l’année dernière parce qu’on avait un effectif beaucoup plus étoffé », indique Maxime Lucu.