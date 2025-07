Nouveau projet à l’étranger : Antoine Dupont lâche une bombe !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir largement contribué au titre olympique obtenu lors des JO de Paris 2024, Antoine Dupont se verrait bien reconduire cette expérience avec l'équipe de France de rugby à 7 dans trois ans, du côté de Los Angeles. Et la star du XV de France se confie déjà sur cette possibilité de disputer les prochains Jeux Olympiques aux États-Unis.

« Un accomplissement personnel incroyable »

Antoine Dupont se livre dans un premier temps sur ce qu'a changé ce titre olympique dans sa vie : « Il a changé mon niveau d'exposition, déjà. Et même celui du rugby en général et du rugby à 7 plus précisément. Après les Jeux, beaucoup de gens se sont mis à regarder du rugby, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément ce sport avant. Pour moi, ça a été évidemment un accomplissement personnel incroyable. Une médaille d'or n'est pas quelque chose qu'on ambitionne quand on est gamin dans le rugby. Dans mon cas, c'est venu sur le tard, à un moment où j'avais envie de marquer mon sport en faisant quelque chose qui me stimulait et dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là de ma carrière. Et quand on relève un défi pour lequel on a mis autant d'énergie, c'est toujours très fort », indique le capitaine du XV de France, avant d'ouvrir la porte à Los Angeles 2028.