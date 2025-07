Antoine Dupont, la douleur qu’il n’a pas vu venir !

En mars dernier, Antoine Dupont s’est grièvement blessé au genou avec le XV de France face à l’Irlande. Depuis, le joueur du Stade Toulousain a été opéré et est désormais en convalescence. Un processus qui va encore durer quelques mois, son retour n’étant prévu que pour novembre. Dupont est d’ailleurs revenu sur cette blessure à laquelle il ne s’attendait clairement pas.

« Quand la blessure arrive, elle nous tombe dessus, on ne le voit pas arriver »

Invité du podcast Sous le soleil de Platon, Antoine Dupont est revenu sur cette grave blessure. Ne l’ayant pas vu arriver, le joueur du Stade Toulousain a expliqué : « Les premières semaines, ça a été dur. C’est vrai que quand la blessure arrive, elle nous tombe dessus, on ne le voit pas arriver, surtout quand elle est comme moi accidentelle, soudaine, douloureuse et grave dans le sen sportif. On sait qu’on va être éloigné des terrains pendant 6 à 8 mois. La douleur est physique, mentale, psychique. Il faut d’abord arriver à avoir cette période d’acceptation, basculer en se projetant sur la reprise, avoir des nouveaux objectifs et dans tout cela, on est obligé de trouver du positif ».