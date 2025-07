Antoine Dupont, la punchline d’Ibrahimovic qu’il ne valide pas !

Aujourd’hui à la retraite, Zlatan Ibrahimovic a été un personnage à part dans le monde du football. On a d’ailleurs pu voir cela de très près lors de son passage au PSG. Le titre de l’autobiographie du Suédois « Le foot, c’est moi » est ainsi à l’image de ce qu'il a été durant sa carrière. Mais voilà que cette situation d’Ibrahimovic n’est pas forcément dans la philosophie d’Antoine Dupont.

Que pense alors Antoine Dupont de la philosophie de Zlatan Ibrahimovic ? Visiblement, le joueur du Stade Toulousain et du XV de France n’est clairement pas en accord avec l’ancien du PSG . « Je me suis marré quand j’ai entendu le titre de Zlatan Ibrahimovic, le foot c’est moi ? Oui, parce que c’est vrai que je ne m’y retrouve pas. Je ne suis pas sûr que beaucoup de joueurs de rugby qui se retrouvent là-dedans. Après chacun sa personnalité. Il a la sienne », a ainsi fait savoir Dupont .

Antoine Dupont et une médiatisation qui explose !

Le fait est qu’Antoine Dupont est devenu une véritable star aujourd’hui. Une médiatisation qui va bien au-delà du rugby pour le joueur du Stade Toulousain. Un statut à propos duquel il confiait dernièrement : « Ça ne me dépasse pas pour le moment. Peut-être parce que cette notoriété n'est pas venue du jour au lendemain. Parfois, comme aux Jeux Olympiques, on peut passer d'un statut de total inconnu à celui d'idole des Français en un jour ou en une semaine. Me concernant, ça s'est quand même fait en plusieurs temps. Il y a eu le Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations 2022, la Coupe du monde 2023 et bien sûr les JO. C'est tout ce chemin-là qui fait que j'ai pu m'y habituer, même s'il n'y a rien de rationnel au fait d'être autant reconnu. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre, en tout cas ».