XV de France : Antoine Dupont annonce un moment historique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant son retour de blessure, Antoine Dupont évoque les prochaines échéances majeures pour la suite de sa carrière, et notamment cette fameuse Coupe du Monde 2027 qui se tiendra en Australie. La star des Bleus souhaite pouvoir enfin arracher à cette occasion le premier sacre mondial de l'histoire de son pays, et Dupont se livre à ce sujet.

Alors que le XV de France est toujours en quête de la première Coupe du monde de son histoire, Antoine Dupont et ses coéquipiers arriveront-ils à créer l'exploit en 2027 en terre australienne ? Le demi de mêlée et capitaine du XV de France s'est confié à ce sujet dans un long entretien accordé à L'EQUIPE mercredi, et Dupont affiche clairement son envie de marquer l'histoire avec les Bleus dans deux ans.

« 2027 sera une année cruciale » « Le titre de champion du monde, mon nouveau grand défi ? Évidemment, parce que c'est celui qui nous manque à tous dans le rugby français. Tout le monde attend ça, autant les joueurs que les supporters. On sent qu'on a le potentiel pour y arriver, donc évidemment que c'est le gros objectif de notre génération. 2027 sera une année cruciale », indique Antoine Dupont, qui croit donc fort aux chances du XV de France pour cette compétition.