Antoine Dupont - Stade Toulousain : La trahison inattendue !

Une fois de plus, le Stade Toulousain a remporté le Top 14 cette saison. Vainqueurs de l’UBB en finale, les joueurs d’Ugo Mola ont donc été sacrés et ont confirmé être la meilleure équipe de France. Un groupe qu’Antoine Dupont a majoritairement vu jouer des tribunes étant donné sa blessure. Ce qui lui a d’ailleurs donné du temps pour regarder d’autres formations et un autre club de Top 14 a tapé dans l’oeil de Dupont.

En mars dernier, Antoine Dupont s’est grièvement blessé au genou, de quoi ainsi l’obliger à rester sur la touche pendant plusieurs mois. Alors que la star du Stade Toulousain ne devrait pas revenir sur les terrain avant novembre, cela lui laisse donc du temps d’avoir un peu de temps libre. Dupont en a bien évidemment profité pour venir voir ses coéquipiers jouer, mais à côté de cela, il a également pu s’émerveiller devant d’autres équipes, un club du Top 14 en particulier.

Vannes a tapé dans l’oeil de Dupont Et c’est Vannes, qui a pourtant fini dernier du Top 14, qui a régalé Antoine Dupont, faisant au passage une petite trahison au Stade Toulousain. « Quelles sont les équipes qui, aujourd'hui, me donnent encore envie de regarder du rugby ? Moi, j'aime toujours le beau jeu parce que c'est plus plaisant à voir. Mais une équipe hyper soudée qui défend, comme notre équipe de France lors du premier test face aux All Blacks, il y a dix jours, peut être aussi très inspirante. J'ai adoré regarder jouer Vannes cette saison, par exemple », a confié le demi de mêlée pour L’Equipe.