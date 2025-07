UBB : Le calvaire avoué par Antoine Dupont !

Le 28 juin dernier, au terme d’une finale complètement folle au Stade de France, c’est bien le Stade Toulousain qui a décroché un nouveau titre de champion de France en battant l’UBB. Une rencontre remportée 39-33 alors même qu’Ugo Mola devait faire avec plusieurs absents. Antoine Dupont manquait bien évidemment à l’appel. Ayant suivi la victoire de ses coéquipiers des tribunes, le joueur du Stade Toulousain reconnait que ça n’a pas été simple à vivre.

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Antoine Dupont reconnait avoir vécu un moment difficile lors de cette finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et l’ UBB . « C'était dur à vivre dans les tribunes au niveau du coeur, parce qu'on se sent impuissant. C'était quand même hyper tendu et serré. Au regard de la saison réalisée, une défaite m'aurait vraiment attristé », a-t-il avoué. « Est-ce qu'on se sent pleinement champion quand on n'a disputé que trois matches de Top 14 dans la saison ? Oui bien sûr, ça compte ! Je m'inclus dedans, même si j'ai beaucoup moins participé cette saison », a ensuite fait savoir Antoine Dupont .

« Faire de notre génération la plus titrée de l'histoire du club »

Ça fait donc un titre de plus pour Antoine Dupont dans l’armoire. Alors que le joueur du Stade Toulousain en est désormais à 7 avec 5 Brennus et 2 Coupe d’Europe, il a expliqué : « On commence à venir titiller les plus gros palmarès du club. Mais il faut quand même se rappeler que c'était bien plus facile à leur époque ! Faire de notre génération la plus titrée de l'histoire du club est un challenge qui nous motive parce qu'on sent qu'on a l'équipe pour réussir de grandes choses, et pas qu'une fois. La saison où on ne remporte rien, en 2022, avait été très dure à digérer, parce qu'on savait qu'on n'avait pas joué à notre niveau et que c'était du gâchis ».