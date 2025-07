Antoine Dupont : Son coup de foudre avec une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Logiquement considéré comme étant la grande star du rugby français, Antoine Dupont a donc eu l'occasion ces dernières années de basculer dans le statut VIP et rencontrer de nombreuses célébrités comme par exemple un certain Zinedine Zidane. Et le capitaine du XV de France raconte d'ailleurs son coup de foudre avec l'ancien numéro 10 emblématique des Bleus.

En 2023, au moment de la Coupe du Monde de rugby qui se déroulait en France, Antoine Dupont avait eu l'occasion de rencontrer pour la première fois un certain Zinedine Zidane et d'échanger avec la légende de l'équipe de France de football. Un moment qui semble gravé dans la mémoire du capitaine du XV de France comme il le confie dans un entretien accordé à L'EQUIPE ce mercredi, et Dupont évoque son coup de foudre admiratif pour Zidane.

Dupont grand fan de Zidane « Si je devais ressortir une rencontre avec une personnalité ? Celle avec Zizou (Zinédine Zidane). Même si j'ai aussi croisé Lionel Messi l'an dernier, ça m'avait fait plus vibrer de rencontrer Zizou, parce que c'est notre idole à tous. C'était le lendemain du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 face à la Nouvelle-Zélande. Voir la simplicité de cet homme, malgré tout ce qu'il a gagné, c'est fort. On est tous les deux assez réservés et pas des plus bavards, mais je n'irai pas plus loin que ça dans la comparaison », annonce Antoine Dupont.