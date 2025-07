Antoine Dupont - Iris Mittenaere : Le problème au restaurant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En couple depuis plusieurs mois avec Iris Mittenaere, Antoine Dupont semble avoir parfois du mal à préserver l'intimité de son couple et les moments de tranquillité passés au restaurant notamment. Dans un entretien accordé à L'EQUIPE mercredi, la star du XV de France avoue être obligée de porter casquette et lunettes afin de pouvoir passer un bon moment avec ses proches sans être dérangée.

Ce n'est plus un secret pour personne, Antoine Dupont partage sa vie depuis plusieurs mois avec l'ancienne Miss France et Miss Univers 2016, Iris Mittenaere. Les deux tourtereaux se sont notamment affichés publiquement pendant le tournoi de Roland-Garros et ont parfois du mal à préserver leur intimité et leur tranquillité. D'ailleurs, dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Antoine Dupont se dit contraint de sortir avec le visage couvert au maximum afin d'être évité d'être reconnu et de pouvoir passer un moment tranquille avec ses proches au restaurant.

« Pour me protéger un peu, je mets des casquettes ou des lunettes » « Mes sorties ? Oui, je le fais toujours, mais un peu différemment. Pour me protéger un peu, je mets des casquettes ou des lunettes parce que j'aime bien être tranquille. Après, les gens sont quand même assez respectueux. Ce n'est pas parce que 80 % des clients me reconnaîtront dans un resto à Toulouse qu'ils viendront me déranger à table pour me demander une photo ou un autographe. Certains attendront juste que je me lève à la fin », reconnait Antoine Dupont, qui a donc du mal à passer incognito, et notamment lors de ses moments passés avec Iris Mittenaere.