Antoine Dupont a signé, le nouveau club inattendu !

Après le football et le rugby, c’est le basket qui pourrait bien prendre une autre ampleur du côté de Toulouse. Le Stade Toulousain Basket, c’est désormais terminé, place désormais Toulouse Basket-Ball Club. Un tout nouveau projet qui regroupe d’ailleurs de prestigieux investisseurs. Et voilà que parmi eux, on peut notamment retrouver un certain Antoine Dupont.

Antoine Dupont et le basket, voilà une histoire à laquelle on ne s’attendait pas forcément et pourtant… Avec la création du Toulouse Basket-Ball Club, le demi de mêlée du Stade Toulousain a signé pour investir dans le projet, au même titre que Léon Marchand ou encore Big Flo et Oli. Président de la SAS du TBBC, Fabien Conte s’est d’ailleurs exprimé sur ce nouveau projet impliquant donc Antoine Dupont.

« Toulouse, 3e ville de France, mérite d’avoir un grand club de basket » « Nous sommes en Nationale 1 et notre souhait, c’est d’évoluer en Elite 2 (ex-Pro B) d’ici 2 à 3 ans, puis en Elite (ex-Pro A) d’ici 5 à 6 ans. Toulouse, 3e ville de France, mérite d’avoir un grand club de basket. L’objectif n’est pas seulement de monter en Pro B dans les prochaines années, mais aussi de faire de Toulouse une place forte du basket. En ce sens, il nous faut restructurer le club, lui donner un nouvel élan, rechercher de nouveaux partenaires. Nous avons également dans nos projets la création d’un club affaire. Nous avons aussi l’ambition de créer une communauté autour du club, sur Toulouse et au-delà des portes de Toulouse, toucher les étudiants et la jeunesse aussi. Regardez le basket aux Etats-Unis, c’est du sport mais également du spectacle », a expliqué dans un premier temps Fabien Conte à La Dépêche.