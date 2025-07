Surprise au XV de France, une star annonce sa «dernière» !

La tournée estivale du XV de France s’est soldée sur trois défaite en autant de test-matchs, avec la dernière ce samedi (29-19). Un voyage en Nouvelle-Zélande qui aura beaucoup fait parler et qui pour certains devrait être le dernier, comme l’a confié le capitaine Gaël Fickou.

On peut tout de même expliquer que ce XV de France était très loin de son meilleur niveau. Surtout parce que les principaux piliers de l’équipe sont restés au pays et n’ont donc pas fait le voyage jusqu’à l’autre bout du monde. Beaucoup de novices donc, mais également certains vétérans qui n’ont pas pu dire non à l’appel de la sélection. « Je n’ai jamais refusé l’équipe de France. Quand Fabien m’a appelé j’étais très heureux » a expliqué Gaël Fickou , au micro de Canal +.

« C’est certainement la dernière fois pour moi »

Mais celui qui a été le capitaine du XV de France pour cette tournée, a surtout annoncé qu’on ne devrait plus le revoir en terres néo-zélandaises. « C’est toujours une belle opportunité d’aller en Nouvelle-Zélande, et certainement la dernière fois pour moi » a déclaré le trois-quart centre de 31 ans, qui a fêté ce samedi sa 95e sélection. « J’ai passé de super moments, on en gardera des bons souvenirs quoi qu’il arrive. Avec une équipe assez novice, on arrive à les accrocher deux fois, je pense qu’il n’y a pas tout à jeter ».