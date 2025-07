Dupont et Ntamack interpellés à l'étranger !

La tournée estivale du XV de France a été marqué par une grosse polémique concernant l’absence des grandes stars de l’équipe, comme Romain Ntamack ou encore Grégory Alldritt et Louis Bielle-Biarrey. Elle a surtout été lancée par l’ancien All Black Justin Marshall, qui a finalement repris la parole avant le troisième et dernier test-match de ce périple néo-zélandais.

« Je sais qu’Antoine Dupont est blessé, mais... »

Le XV de France a tout de même failli créer la surprise lors du premier test-match (31-27), ce qui n’a toutefois pas fait changer d’idée à Marshall. « Je sais qu’Antoine Dupont est blessé, mais on aurait pu voir Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey, Grégory Alldritt, Romain Ntamack et Thomas Ramos défier les All Blacks. Il y aurait eu plus de spectacle et de ferveur autour de la série » a-t-il assuré, dans un entretien accordé ce vendredi, à Midi Olympique. « Pour autant, face à des All Blacks un peu rouillés, comme c’est d’ailleurs toujours le cas lors du premier test, les Français se sont bien battus et auraient même pu remporter la victoire. Mais derrière ça, il y a eu dix changements et le match que l’on sait, à Wellington (43-17) ».