Officiel - Départ à l’UBB : Le malaise qui vire au transfert !

Visiblement contrarié du traitement dont il a fait l'objet cette saison, Mahamadou Diaby a donc décidé de claquer la porte de l'UBB pour aller se relancer du côté de Perpignan. La fin d'une histoire pour la troisième ligne qui portait les couleurs bordelaises depuis 2017, et Diaby s'est longuement confié sur les raisons de son divorce avec l'UBB.

C'est désormais officiel, Mahamadou Diaby (34 ans) n'est plus un joueur de l'UBB et a opté pour un transfert à Perpignan pour continuer sa carrière, alors qu'il lui restait initialement un an de contrat en Gironde. Dans un large entretien accordé en juin dernier au Midi Olympique, Diaby s'est confié sans détour sur son choix de quitter l'UBB cet été, et évoque un malaise avec son entraîneur au sujet de son temps de jeu.

« J'ai fait part de mon mécontentement et mon incompréhension » « Je n’est pas parce que je suis mécontent de ne pas avoir joué les phases finales que je veux quitter le club, j’avais pris la décision avant. Le fait que je fasse part à mon président de mon mécontentement et de mon incompréhension de ne pas avoir joué la phase finale de Top 14 est un autre sujet. Depuis la finale de Coupe d’Europe, je suis le seul joueur du groupe à ne pas avoir remis les pieds sur le terrain une seule minute. Mais le sujet initial était de demander à mon président de me libérer de ma dernière année de contrat, celle de l’année prochaine. Je veux me libérer de ma dernière année de contrat tout simplement parce que j’ai le sentiment, après huit ans à l’UBB, d’avoir fait le "job" », indique Mahamadou Diaby sur son départ de l'UBB.