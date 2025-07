Antoine Dupont : Un désastre annoncé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Éloigné des terrains depuis le mois de mars en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont poursuit une rééducation méthodique, avec en ligne de mire un retour à la compétition dans les mois à venir. Figure incontournable du XV de France et du Stade Toulousain, le demi de mêlée est bien conscient de l'attente suscitée autour de son retour. Et si son optimisme transparaît, les incertitudes restent nombreuses. « Je connais déjà la recette et j'espère que ça reviendra comme avant, même si on ne peut jamais en être sûr. En fait, je ne suis pas plus inquiet que ça » a tenu à rassurer Dupont. Déjà victime d’une blessure au même genou par le passé, le capitaine des Bleus aborde cette nouvelle épreuve avec philosophie.