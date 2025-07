Officiel - Ntamack : Canal+ annonce un projet surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent de la tournée en Nouvelle-Zélande avec le XV de France, Romain Ntamack est passé sur la table d'opération après la victoire en finale du Top 14 contre l'UBB. Cela ne l'empêche pas de se concentrer sur la saison prochaine avec différents projets, dont une surprise sur Canal+ comme l'annonce Thomas Sénécal, directeur des sports de la chaîne cryptée.

Opéré après la finale du Top 14 remportée par le Stade Toulousain contre l'UBB, Romain Ntamack est déjà tournée vers la saison prochaine puisqu'il ne prend pas part à la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande. Et il semble qu'un premier projet soit actée pour le demi d'ouverture toulousain puisque Thomas Sénécal, directeur des sports de Canal+, officialise la diffusion prochaine d'un documentaire consacré à Romain Ntamack.

Canal+ annonce un documentaire sur Ntamack « Nous poursuivons aussi notre offre de documentaires. Celui sur Platini interviendra au cours de la saison 2025-2026, il y en aura aussi un sur Thomas Ramos à la rentrée et un autre sur Romain Ntamack. On suit également Amandine Buchard, cette judoka qui se met au rugby et qui vise ces deux sports aux Jeux de Los Angeles. Ainsi que Sakina Karchaoui et plusieurs de ses coéquipières pour 2026. Nous avons aussi des projets en digital avec Laure Boulleau qui proposera Retour aux sources où elle revient avec des sportifs sur le terrain de leurs débuts. Ces programmes seront diffusés à la fois sur nos antennes et nos comptes sociaux... Pour toucher un public de jeunes, et aller chercher les abonnés de demain », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.