XV de France : La polémique à l’autre bout du Monde

Axel Cornic

La tournée estivale s’est terminée sur une troisième défaite ne autant de matchs pour le XV de France, qui s’est incliné sur la pelouse d’Hamilton face aux All Blacks (29-19). Mais les polémiques continuent d’enflammer les débats, avec notamment certaines interrogations sur l’arbitrage d’Angus Gardner lors de cette dernière rencontre.

On pensait qu’un XV de France largement remaniée pouvait créer la surprise, mais ça n’a pas été le cas. Menés par Gaël Fickou, les Bleus ont essuyé trois défaites en terres néo-zélandaise, notamment avec un cinglant revers lors du deuxième test-match le 12 juillet dernier (43-17). Les deux autres rencontres ont été plus équilibrées, même si certains pensent que les All Blacks ont bénéficié de quelques erreurs d’arbitrage.

« Je trouve qu’Angus a bien arbitré » Durant toute la semaine Fabien Galthié et son staff ont mis une grosse pression sur Angus Gardner, l’arbitre du dernier test-match, se plaignant d'un certain favoritisme envers leurs hôtes. Et ça n’a pas vraiment tourné en leur faveur, puisque depuis la fin de cette rencontre deux actions qui ont emmené des essais néo-zélandais font énormément parler. Mais ne comptez pas sur Ardie Savea pour jeter de l’huile sur e feu ! « Je trouve qu’Angus a bien arbitré » a assuré le capitaine des All Blacks, en conférence de presse.