Dupont - Ntamack : Mission accomplie pour le XV de France !

Axel Cornic

On prédisait une catastrophe au XV de France, un an après la tournée en Argentine qui avait fait scandale. Avec un groupe privé de ses plus grandes stars, les Bleus ont tout de même montré un visage intéressant contre les All Blacks, même s’ils n’ont pas remporté la moindre victoire en trois confrontations.

C’est un zéro pointé. Alors qu’ils restaient sur trois victoires consécutives sur les All Blacks, les Français ont sombré lors de cette tournée en Nouvelle-Zélande, avec notamment une défaite cinglante le 12 juillet dernier (43-17). Pour certains c’est un bilan plutôt logique, puisque les cadres du XV de France n’étaient pas présents. Antoine Dupont est évidemment blessé, tandis que Romain Ntamack, Grégory Alldritt ou encore Thomas Ramos et Louis Bielle-Biarrey sont restés à la maison.

« Cette tournée n'a pas servi à rien » Pour Jean-Baptiste Elissalde tout n’est pas à jeter pour autant ! Dans les colonnes de L’Equipe, l’ancien demi de mêlée a en effet estimé que Fabien Galthié a tout de même quelques belles satisfactions à se mettre sous la dent. « Malgré tout, cette tournée n'a pas servi à rien. Ce n'est de toute façon jamais le cas. Certains ont marqué les esprits dans la difficulté » a expliqué l’ancien international aux 35 sélections.