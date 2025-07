Antoine Dupont handicapé par une grosse perte !

En mars dernier, Antoine Dupont s'est grièvement blessé au genou face à l'Irlande avec le XV de France. Obligé de se faire opérer, le demi de mêlée du Stade Toulousain est aujourd'hui en convalescence et le processus pour revenir en forme à débuter. Mais voilà que physiquement, le champion olympique n'est plus le même qu'avant son pépin. En effet, Dupont a perdu beaucoup de muscles qu'il tente désormais de regagner.

Déjà passé par la case blessure, Antoine Dupont a tout de même eu du mal à vivre ce qui lui est arrivé. Pour le podcast Sous le solein de Platon, il a en effet raconté : « Les premières semaines, ça a été dur. C’est vrai que quand la blessure arrive, elle nous tombe dessus, on ne le voit pas arriver, surtout quand elle est comme moi accidentelle, soudaine, douloureuse et grave dans le sens sportif. On sait qu’on va être éloigné des terrains pendant 6 à 8 mois. La douleur est physique, mentale, psychique. Il faut d’abord arriver à avoir cette période d’acceptation, basculer en se projetant sur la reprise, avoir des nouveaux objectifs et dans tout cela, on est obligé de trouver du positif ».

« On perd beaucoup de muscles les premiers mois »

Le plus douloureux est désormais derrière Antoine Dupont. L'objectif est maintenant de revenir à 100% et il y a du travail puisque la perte musculaire a été énorme pour le Toulousain. « La seule direction que l’on a c’est celle qui est vers devant, essayer d’avancer, de revenir et d’optimiser ce temps hors des terrains. Il faut réussir à mettre à profit une autre période de notre vie. Ça se traduit comment ? Au début, les premiers mois, c’est assez fastidieux le post opératoire vu qu’on nous enlève l’appui. On perd beaucoup de muscles les premiers mois donc le plus gros travail est de le regagner pour pouvoir avoir une puissance musculaire suffisante pour reprendre la course », a poursuivi Dupont.