Urios : La proposition insolite pour boucler un transfert !

Après avoir été entraîné par Christophe Urios à Oyonnax puis Castres, Benjamin Urdapilleta a fini par rejoindre le technicien français à l’ASM Clermont. C’est en 2023 que les retrouvailles ont eu lieu. Mais comment celles-ci ont vu le jour ? L’Argentin a dévoilé les coulisses de son transfert dans le Puy-de-Dôme et comment tout est parti… d’une discussion à la sortie des vestiaires avec Urios.

« J’ai retrouvé Urios à Clermont grâce à une discussion à la sortie des vestiaires ? Exactement ! En février 2023, on jouait à Clermont avec le CO et juste après le match Christophe est venu me voir pour me proposer de rejoindre l’ASM. Je lui ai dit "pourquoi pas", mais les discussions se sont arrêtées là pendant trois mois. Je n’avais plus de nouvelles, mais entre-temps, d’autres clubs m’avaient sondé et quand il a appris cela, il m’a vite recontacté pour que je vienne à Clermont (rires)», a expliqué Benjamin Urdapilleta pour Midi Olympique.

« C’est un club que j’ai toujours adoré »

« Au-delà d’Urios, qu’est-ce qui vous plaisait à l’ASM ? Déjà, je n’ai jamais eu l’intention de quitter Castres. La fin de l’aventure ne s’est pas bien passée, il s’est passé des choses que je n’ai pas aimées. Pas avec le président, mais plus avec l’entraîneur de l’époque. Je me sentais bien encore et je voulais continuer à jouer et quand Christophe m’a appelé, j’étais fier qu’à 37 ans, un club comme Clermont me fasse confiance. Mais par contre, je voulais être numéro 1 bien sûr ! Et 2 voire 3 si je n’étais pas bon, il n’y avait aucun problème. C’est un club que j’ai toujours adoré, d’autant que j’ai gagné pas mal de matchs ici en tant qu’adversaire (rires). Quand j’étais à Oyonnax, Clermont était le club phare du championnat pour moi, plus que Toulouse par exemple, même s’ils ont perdu des finales etc. Et puis, le fait de finir avec Christophe était une belle histoire », a également confié Benjamin Urdapilleta sur son transfert à l’ASM Clermont en 2023.